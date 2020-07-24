Москва, 24 июля, 2020, 22:55 — ИА Регнум. У границ России в течение недели было замечено 33 иностранных самолёта-разведчика, передаёт 24 июля официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Минобороны России Многоцелевой истребитель Су-30 ВКС России

Сообщается, что за этот же период вблизи российских границ было зафиксировано десять беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку.

В Минобороны отметили, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Трижды с целью недопущения нарушения границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным оборонного ведомства, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства России допущено не было.