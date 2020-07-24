Луганск, 24 июля, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Сотни нарушений среди своих служащих зафиксированы украинской погранслужбой с начала года, сообщает 24 июля ЛуганскИнформЦентр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, погранслужба Украины за указанный период зафиксировала 330 случаев административных правонарушений со стороны своих сотрудников.

Больше всего нарушений отмечается по статье о распитии алкогольных, слабоалкогольных напитков или употреблении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами.

По вине пьяных пограничников, добавил представитель ЛНР, с начала года произошло девять дорожных аварий, в ходе которых травмированы трое военнослужащих погранслужбы Украины, погибли трое гражданских лиц и получили травмы двое.

Осадчий «Всего за 2020 г. травмированы 352 и погибли десять военнослужащих госпогранслужбы Украины, а также травмированы двое и погибли трое граждан».

Эти преступления, согласно документам, совершены по вине украинских пограничников.