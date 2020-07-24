Вашингтон, 24 июля, 2020, 22:27 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах США вплотную приблизилось к 35 тыс., сообщает 24 июля официальный отчёт Пентагона.

The U.S. Army ВС США

Уточняется, что с начала июля число заражений выросло более чем на 60% и достигло 34 491.

Коронавирус выявлен у 23 943 военных, 3260 членов их семей, 5096 сотрудников гражданского персонала и 2192 работников компаний-подрядчиков Пентагона. С начала пандемии из скончались 54 человека.

Госпитализация потребовалась 939 человекам.

Самое большое число заражений выявлено в армии, где установлено 7833 факта заражения, 6031 случай выявлен в ВМС, 3710 — в ВВС, 2795 — в Корпусе морской пехоты и 3319 — в Национальной гвардии.