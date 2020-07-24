Багдад, 24 июля, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Атака военной базы Бесмая под Багдадом не привела к жертвам среди личного состава, 24 июля сообщает агентство Reuters.

Raad Azeze Иракские военнослужащие

По сообщению армии Ирака, в результате ракетной атаки базе причинен материальный ущерб, однако никто не пострадал.

База Бесмая используется «антитеррористической коалицией» во главе с США, на ней размещены участники миссии из Испании.

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