В ЛНР узнали, что националисты вербуют солдат из ВСУ на войну с Арменией
Луганск, 24 июля, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Вербовкой из рядов ВСУ для отправки на войну с Арменией занимаются украинские националисты, сообщает 24 июля ЛуганскИнформЦентр.
По словам Якова Осадчего, официального представителя Народной милиции ЛНР, этим процессом руководит заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.
Представитель ЛНР также рассказал, что украинские националисты с подачи СБУ готовят «в отношении граждан армянской национальности» провокационные акции в Харькове, Запорожье и в столице Украины.
Читайте также:МИД Армении: армян притесняют за границей по указке из Баку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Армении и Азербайджана вступили в очередную фазу противостояния, которое проявляется как на военном уровне (столкновения на границе), так и на политическом, дипломатическом, информационном и социальном.