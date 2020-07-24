Луганск, 24 июля, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Вербовкой из рядов ВСУ для отправки на войну с Арменией занимаются украинские националисты, сообщает 24 июля ЛуганскИнформЦентр.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По словам Якова Осадчего, официального представителя Народной милиции ЛНР, этим процессом руководит заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.

Осадчий «Украинские националисты вербуют граждан, а также бывших и действующих военнослужащих ВСУ, имеющих боевой опыт, с целью отправки на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении».

Представитель ЛНР также рассказал, что украинские националисты с подачи СБУ готовят «в отношении граждан армянской национальности» провокационные акции в Харькове, Запорожье и в столице Украины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Армении и Азербайджана вступили в очередную фазу противостояния, которое проявляется как на военном уровне (столкновения на границе), так и на политическом, дипломатическом, информационном и социальном.