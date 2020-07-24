Минск, 24 июля, 2020, 22:05 — ИА Регнум. Британская миссия в ОБСЕ призвала власти Белоруссии освободить всех политзаключённых, а также позволить гражданам постсоветской республики пользоваться своими правами и основными свободами, «в том числе правами на свободу слова, объединений и мирных собраний». Документ принят 23 июля на заседании Постоянного совета ОБСЕ и опубликован на сайте британского кабмина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

Миссия сослалась на данные белорусских НГО, констатировав, что «с начала избирательной кампании более тысячи человек были арестованы или задержаны за осуществление своего права на мирный протест или за информирование об этих протестах».

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Представители официального Лондона отметили, что в Белоруссии система регистрации кандидатов в президенты «недостаточно прозрачна», и это не позволило популярным оппозиционным кандидатам получить официальный статус в нынешней выборной кампании.

Они также констатировали, что множество людей остаются «произвольно задержанными», тогда как кульминация президентской кампании приближается. Британские партнёры Александра Лукашенко считают, что до начала августа ему важно обеспечить деятельность альтернативных кандидатов без страха репрессий в отношении них, их избирательных штабов и сторонников.

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Британская миссия в ОБСЕ выразила сожаление по факту отсутствия на белорусских президентских выборах миссий наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы. В официальном заявлении указана причина: правительство Белоруссии не направило своевременное приглашение в эти международные организации.

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