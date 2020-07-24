Минск, 24 июля, 2020, 21:52 — ИА Регнум. «Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах президента Республики Беларусь», — сказано в опубликованном 24 июля сообщении Исполкома содружества.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Там проинформировали, что сегодня, 24 июля состоялась встреча руководителя штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Белоруссии Виктора Гуминского (представляющего белорусскую сторону) с председателем белорусского Центризбиркома Лидией Ермошиной. Земляки обсудили «вопросы подготовки к выборам и организации деятельности миссии».

Гуминский напомнил, что с 2001 года миссия наблюдателей от СНГ осуществляла мониторинг всех белорусских президентских и парламентских выборов. В официальном сообщении сказано: «Он с сожалением констатировал, что в нынешнем году в условиях пандемии COVID-19 миссия приступила к работе позже обычного и не имела возможности наблюдать за формированием избирательных комиссий, выдвижением и регистрацией кандидатов в президенты. Однако этапы предвыборной агитации, досрочного голосования и голосования в день выборов будут охвачены наблюдением».

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В состав миссии войдут представители стран — членов СНГ, Исполкома СНГ и Межпарламентской ассамблеи этого интеграционного объединения, а также Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Основная группа наблюдателей миссии прибудет в Минск «за 2−3 дня до выборов и будет осуществлять наблюдение во всех регионах республики», сказано в сообщении.

Исполком СНГ проинформировал, что оценки и выводы миссия изложит на пресс-конференции 10 августа — то есть на следующий день после основного дня голосования, которое состоится 9 августа.

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Напомним, Центризбирком Белоруссии принял 55 заявлений на участие в президентской кампании, однако зарегистрировал только пятерых кандидатов в президенты. Несколько незарегистрированных кандидатов вместе с членами штабов и сторонниками находятся в следственных изоляторах. С начала лета арестовано, избито и оштрафовано около тысячи участников ненасильственных акций протеста против «выборов Лукашенко».

Миссии наблюдателей СНГ всегда положительно оценивали итоги любых выборов в Белоруссии. Миссии БДИПЧ ОБСЕ и других европейских структур, как правило, делали прямо противоположные, негативные оценки.