Москва, 24 июля, 2020, 20:34 — ИА Регнум. В России в текущем году не было зарегистрировано случаев заболевания чумой. Об этом сообщили 24 июля в Роспотребнадзоре.

Никола Пуссен. Чума в Ашдоде. 1630

Как уточнили в ведомстве, последний единичный случай чумы в России был отмечен в 2016 году, в предыдущие два года также регистрировалось по одному случаю.

Все эти случаи имели место на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы. Кош-Агачский район Республики Алтай является пограничным с Монголией и на его территории расположен трансграничный Сайлюгемский природный очаг чумы, пояснили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что всё население данного района ежегодно прививается от чумы, для предупреждения распространения заболевания в регионе реализуется комплексный план профилактических мероприятий.

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