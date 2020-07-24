Кострома, 24 июля, 2020, 20:15 — ИА Регнум. С 1 августа в костромских ресторанах и кафе разрешили проводить торжественные мероприятия, в том числе банкеты и свадьбы, также заработают фуд-корты в торговых центрах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб Костромской области. Отмечать праздники костромичи могут исключительно в отдельном зале или на открытой веранде. При этом запрет на дискотеки и танцы в заведениях общепита продлен до 15 августа.

Кофейня в Костроме

С 1 августа в Костромской области разрешено открыть кинотеатры, ранее власти анонсировали открытие кинозалов 15 июля. В первый день последнего месяца лета в регионе заработают фуд-корты в торговых центрах, аппараты по продаже напитков и снеков. Однако на фуд-корте разрешено использовать только одноразовую посуду, а столы должны быть расставлены на определенном расстоянии друг от друга.

Под запретом на данный момент остаются ночные клубы и кальянные, а также прием посетителей в барах с площадью зала обслуживания менее 60 кв. метров. Не допускается работа аттракционов, игровых аппаратов и детских комнат, расположенных в помещениях. Вопрос о послаблениях в этом направлении оперштаб рассмотрит на следующей неделе.