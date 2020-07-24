Москва, 24 июля, 2020, 19:20 — ИА Регнум. К совместным действиям в ситуации конфликта властей Еревана и Баку призвала коллег из Армении и Азербайджана уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщили 24 июля в её пресс-службе.

Kremlin.ru Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

Комментируя беспорядки в российской столице, начавшиеся на фоне военной конфронтации на границе Армении и Азербайджана, Москалькова заявила, что конфликты нужно решать с использованием «правовых механизмов».

Своих коллег из двух стран, находящихся в противостоянии, она призвала к взаимодействию «по незамедлительному принятию мер для защиты прав и свобод их соотечественников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве после массовой драки, устроенной представителями Армении и Азербайджана, под арестом оказались 25 человек.