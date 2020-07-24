Москва, 24 июля, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Средняя температура на территории Сибири в июне 2020 года была на 10 градусов выше многолетней нормы. Об этом сегодня, 24 июля, заявили в Организации Объединенных Наций.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пляж на берегу Иртыша в Омске

Рекордная температура в регионе была зафиксирована 20 июня. Тогда столбик термометра поднялся до аномальных для Сибири +38 градусов Цельсия.

В самой Сибири специалисты отмечали в июне экстремально высокие выборы углекислого газа в атмосферу.

Стоит отметить, что экстремально теплая погода наблюдается в 2020 году во многих регионах России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что множество климатических рекордов в 2020 году уже побито.