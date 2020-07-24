Москва, , 17:42 — REGNUM Более 25 человек задержаны полицией в ночь на пятницу в районе Марьино на юго-востоке Москвы за целую серию хулиганств и разбоев, сообщает 24 июля пресс-служба столичного управления МВД.

«В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился», — указано в сообщении.

Речь идет о армяно-азербайджанской драке, а также ограблении кафе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 213 (хулиганство) и 162 (разбой) УК РФ. Задержанным гражданам Армении и Азербайджана могут запретить въезд в Россию на пять лет.

Конфликты произошли на фоне обострения боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, которые продолжаются с 12 июля.

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