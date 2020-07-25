Обнинск, Калужская область, 25 июля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Обнинске возбуждено уголовное дело о гибели 52-летнего рабочего на строительстве школы, сообщили 24 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

2 апреля 2020 года на строящемся объекте общеобразовательной школы с высоты второго этажа упал рабочий. Мужчина погиб на месте происшествия, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. По данному факту следственными органами была проведена проверка, которая показала, что в ходе выполнения работ были нарушены требования трудового и градостроительного законодательства, строительные нормы и правила.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда.