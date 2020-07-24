Бишкек, 24 июля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 июля, встретился с заместителем министра здравоохранения Башкирии Евгением Кустовым, заместителем директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Натальей Пшеничной и послом России Николаем Удовиченко.

President.kg Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с Евгением Кустовым

Глава государства поблагодарил российских врачей, прилетевших в Киргизию для оказания помощи киргизстанским коллегам в деле лечения пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Жээнбеков подчеркнул, что он признателен президенту Владимиру Путину за то, что Россия, как стратегический партнер и союзник Киргизии, оказывает республике неоценимую помощь, за безвозмездно переданные лекарства и медицинское оборудование, а также за прибывшие в Бишкек и Ош большие группы российских врачей.

В свою очередь, посол Удовиченко отметил, что в ближайшее время ожидается прибытие в Киргизию российской гуманитарной помощи в виде лекарств и медицинских изделий на общую сумму 150 млн рублей.