Санкт-Петербург, 24 июля, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вводятся новые послабления, с 27 июля возобновляют работу торговые и торгово-развлекательные центры, детские сады, рестораны, музеи и многое другое. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа пекарни навынос в Санкт-Петербурге

Согласно документу, подписанному губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, с понедельника, 27 июля, смогут вернуться к работе бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах. Посетители смогут оставить детей на время походов по магазинам в детских комнатах при ТЦ и ТК. Все это будет возможно при условии, что помещения будут обособлены друг от друга и в них будут строго соблюдаться все меры, установленные Роспотребнадзором.

При этом объектам развлечения и досуга в торговых центрах пока работать не разрешают. Также сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования торговых и торгово-развлекательных комплексов.

С 27 июля смогут возобновить работу залы предприятий общественного питания, за исключением фуд-кортов. Открытие ресторанов и кафе также возможно только при строгом соблюдении правил Роспотребнадзора. Кроме того, кафе и ресторанам запрещается использовать декоративные предметы и предметы сервировки, меню, если материал, из которого они изготовлены, не позволяет обработать их дезинфицирующими средствами.

Также снимаются ограничения на работу детских садов — они могут вернуться к работе в обычном режиме. А посещать ЗАГСы города молодожены могут в сопровождении гостей до 30 человек. Кроме того, снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов. Могут начать работу аквапарки.

«Возобновляется деятельность туроператоров и турагентов, станут доступны экскурсионные услуги, — говорится в сообщении. — Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Санкт-Петербурга».

Отметим, что возобновление деятельности всех этих организаций возможно при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности.

Иные временные ограничения продлеваются по 16 августа. В частности, сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий.