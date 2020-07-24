Эрдоган принял участие в намазе в Святой Софии
Стамбул, Турция, 24 июля, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в первой исламской молитве в соборе Святой Софии, которому по решению турецкого правительства был возвращен статус мечети, 24 июля сообщает агентство Reuters.
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Намаз в Соборе Святой Софии
«Тоска нашей нации, которая превратилась в горе, сегодня подходит к концу… Айя-София продолжит служить всем верующим как мечеть», — заявил Эрдоган тысячам мусульман.
В то же время Эрдоган пообещал, что собор Святой Софии «останется местом культурного наследия всего человечества».
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