Стамбул, Турция, 24 июля, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в первой исламской молитве в соборе Святой Софии, которому по решению турецкого правительства был возвращен статус мечети, 24 июля сообщает агентство Reuters.

Tccb.gov.tr Намаз в Соборе Святой Софии

«Тоска нашей нации, которая превратилась в горе, сегодня подходит к концу… Айя-София продолжит служить всем верующим как мечеть» , — заявил Эрдоган тысячам мусульман.

В то же время Эрдоган пообещал, что собор Святой Софии «останется местом культурного наследия всего человечества».

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