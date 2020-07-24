Калуга, 24 июля, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Главный специалист по экологическому туризму и рекреации национального парка «Угра» Лидия Боброва одержала победу на пятом областном конкурсе молодых специалистов в сфере экологии и охраны окружающей среды. Об этом 24 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото областного молодёжного центра Участники пятого конкурса молодых экологов Калужской области.

В своей конкурсной работе Боброва подробно рассмотрела проблему исчезновения редких видов животных и предложила пути максимального восстановления популяции европейского зубра на территории национального парка. В тройку лучших молодых экологов области также вошли работы инженера-технолога канализационных очистных сооружений «Калугаоблводоканала» Анны Никитенко (второе место) и инженера по охране окружающей среды АО «Обнинское научно-производственное предприятие» им. А. Г. Ромашина Татьяны Мартыненко (третье место).

В 2020 году состязание молодых экологов региона проходило дистанционно. На победу претендовали 19 человек. В визит-центре национального парка «Угра» победителям вручили дипломы и подарки.