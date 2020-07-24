Ярославль, 24 июля, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» приступил к тренировочным занятиям в полном составе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу клуба. Последними к основному составу присоединились три легионера — канадский вратарь Эдди Паскуале, финский защитник Атте Охтамаа и шведский форвард Андре Петтерсон. Сейчас в двухразовых тренировках ярославской команды участвуют 37 хоккеистов, включая 9 человек из МХК «Локо».

ХК «Локомотив» Тренировка «Локомотива»

"Конечно, эта предсезонка она не совсем обычная. Мы понимаем, что ребята практически три месяца были без льда. И многие были в стесненных условиях, когда жесткий карантин, и многие сидели просто в квартирах и не могли никуда выйти. Поэтому, наша первая задача, чтобы вывести ребят плавно из этого состояния и подвести к одному знаменателю физического состояния. В первую неделю аэробная была больше работа, и сейчас она продолжается», — отметил главный тренер ХК «Локомотив» Андрей Скабелка.

Команда разделена на две группы: пока одни проводят ледовые тренировки, другие занимаются в зале или готовятся на открытом воздухе. Главной задачей первого сбора является закладка физического фундамента на новый сезон КХЛ.

«На тренировках пока больше общая работа, закладываем физический фундамент. Ну и тактические понятия тренеры подсказывают на упражнениях. Всем ребятам хочется поскорее сыграть, давно не играли, закончили. Личные задачи? Прежде всего, командная задача — завоевать Кубок Гагарина», — настаивает защитник ХК «Локомотив» Алексей Марченко.

Из игроков основного состава пока не тренируется голкипер Александр Лазушин, он пропускает занятия «по медицинским показателям». Все остальные хоккеисты в строю.

ХК «Локомотив» Тактическое занятие

«Сейчас акцент больше идет на физическую подготовку, на объем работы. Много катаемся, много в зале занимаемся, пробежки, упор на функциональную подготовку. Впереди Сочи. Это хорошая смена деятельности. Сейчас поедем играть, будем работать над другими компонентами, больше тактических связей», — отмечает нападающий «Локомотива» Владимир Ткачев.

В начале августа ярославский «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире в Сочи, первая игра 4 августа против санкт-петербургского СКА.