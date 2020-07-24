Тамбов, 24 июля, 2020, 16:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области приняты изменения в бюджет на текущий финансовый год, которые привели к сокращению госдолга региона боле чем на 322 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Изменения приняты в связи с поступлением в бюджет Тамбовской области дополнительных средств.

Фото пресс-службы Тамбовской областной думы

Сегодня, 24 июля, состоялось 55-е заседание областной думы, в работе которой принял участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации региона Олег Иванов. Депутаты рассмотрели проект изменений в бюджет области на текущий финансовый год в двух чтениях и приняли в целом. Дополнительные средства направятся, в частности, в сферу здравоохранения, на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, на поддержку малого и среднего предпринимательства, на развитие сельского хозяйства области. Более 207 млн рублей выделят на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Из федерального бюджета также предусматривается поддержка в размере 402 млн рублей — на обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией; 377 млн рублей — на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция; 6 млн рублей — на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для медицинских организаций.

Кроме того, 190 млн рублей будет направлено на строительство общеобразовательной школы в Котовске, еще 7,7 млн рублей предусмотрено на строительство детского сада в Уваров. Помимо этого, 125 млн рублей направят на государственную поддержку увеличения масличных культур, 132 млн рублей выделяется на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

В связи с поступлением в бюджет Тамбовской области дополнительных средств администрация региона предложила увеличить доходную часть бюджета на 2,2 млрд рублей, расходную часть — на 1,8 млрд рублей. При этом дефицит бюджета сокращается на сумму 322,5 млн рублей, на эту же сумму уменьшается размер государственного долга.