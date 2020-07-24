Минск, 24 июля, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Ежегодное послание национальному парламенту и народу Белоруссии будет оглашено президентом страны Александром Лукашенко 3 августа. Указ с соответствующим содержанием 24 июля обнародован на национальном белорусском портале правовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трибунал

«В соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 г. № 294 3 августа 2020 г. в г. Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного послания президента», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем уточнятся, что данное послание будет обращено к белорусскому народу и к национальному парламенту страны, а также, что в ходе данного заседания будут рассмотрены другие вопросы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии мало «майданутых», поэтому из-за рубежа для дестабилизации ситуации будут привлекаться профессиональные военные и бандиты из частных военных компаний (ЧВК), и противостоять им будет спецназ белорусской армии.