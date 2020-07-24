Москва, 24 июля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Экономический спад в России составил 4,5—5,5% в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Мы прогнозируем снижение ВВП на 4,5—5,5% в текущем году и последующий восстановительный рост на 3,5—4,5% и 2,5—3,5% в следующие два года», — заявила Набиуллина.

«Эти оценки в основном находятся внутри интервалов, которые мы давали в апреле», — отметила она.