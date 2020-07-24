Москва, 24 июля, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Восстановление экономики России может произойти не ранее конца 2021 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

ИА REGNUM Рубль

«Восстановление, по нашей оценке, займёт более полутора лет. Что окажет сдерживающее влияние на динамику цен», — заявила Набиуллина.

По её мнению, в 2021 году инфляция может оказаться ниже целевого уровня в 4%.