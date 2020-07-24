Москва, 24 июля, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Центральный банк рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«На ближайших заседаниях мы будем оценивать, насколько целесообразно её дальнейшее снижение», — заявила Набиуллина.

Ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых.