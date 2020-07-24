Москва, 24 июля, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в празднование одного из главных мусульманских праздников — Курбан-байрама. Так, в Москве праздничная молитва 31 июля в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции состоится только в Соборной мечети. Об этом говорится в постановлении Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

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Согласно документу, опубликованному 24 июля на сайте организации, участие в молитве примут исключительно представители духовенства, прихожане на ней присутствовать не будут.

«В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется», — говорится в сообщении ДУМ.

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В ДУМ посоветовали мусульманам создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия. Трансляция проповеди председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия Равиля Гайнутдина будет традиционно вестись на федеральном канале «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что в мечетях Казахстана не будут читать молитву на Курбан-байрам, который празднуется 31 июля — 2 августа. Это связано с продлением карантина на фоне пандемии коронавируса.