Минск, 24 июля, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения бригады спецназа

«Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть, примером тому являются США», — сказал Лукашенко во время посещения пятой отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке под Минском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в республике началась «политическая пандемия», связанная с выборами президента.

Лукашенко считает, что после выборов градус политической активности спадет, и в центре общественного внимания снова возникнут экономические проблемы. Президент считает, что Белоруссия уже пережила «нефтяную пандемию» и «вирусную пандемию».

Читайте также: Лукашенко потребовал выдворять из Белоруссии «майданные» СМИ