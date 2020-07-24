Москва, 24 июля, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Судебное слушание по частной жалобе на определение Тверского районного суда г. Москвы по административному иску Наталии М. к Министерству просвещения РФ прошло 24 июля за закрытыми дверями, передаёт корреспондент ИА REGNUM. О заочном формате заседания Наталию не предупредили.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский городской суд

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В надежде попасть на рассмотрение жалобы к Мосгорсуду приехали также еще десять олимпиадников, прошедших на заключительный этап в 2019/2020 гг. Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников вместе с родителями провели в ожидании заседания более двух часов, однако судья к ним так и не вышел.

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Отметим, согласно КАС РФ (ст. 315 ч. 2), «рассмотрение частной жалобы… осуществляется без проведения судебного заседания», то есть заочно.

Вынесенное решение Мосгорсуда на момент написания новости остаётся неизвестным. Его должны опубликовать на официальном сайте суда. Наталия М. склоняется к тому, что в апелляции ей отказано. Однако она вместе с дочерью готова добиваться справедливости.

«Первое, что мы сделаем, — это проконсультируемся с нашим юристом, посмотрим, как Мосгорсуд обоснует своё решение. Но в любом случае так просто мы этого не оставим. Мы будем двигаться дальше», — заявила она ИА REGNUM.

Напомним, что серьезный скандал разразился из-за решения Министерства просвещения РФ отменить заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году из-за распространения коронавируса. Стоит добавить, что в ведомстве не исключили проведения финала для 9-х и 10-х классов осенью. Однако официальных заявлений на этот счет перед СМИ министр Сергей Кравцов не делал. Олимпиадники в недоумении — провели ЕГЭ, разрешены путешествия по России, возобновляется международное авиасообщение, снимаются ограничения, но о возможности проведения заключительного этапа олимпиады, в котором примут участие около 3500 школьников на 24 предмета, молчат.

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