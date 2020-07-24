Москва, 24 июля, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Для помощи регионам России федеральное правительство выделит второй транш в размере 100 млрд рублей. Об этом 24 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Средства помогут обеспечить сбалансированность бюджетов, они будут распределены в соответствии с социально-экономической ситуацией в регионе. Глава правительства напомнил, что распространение коронавируса стало причиной снижения доходов в субъектах РФ.

«Финансовая поддержка позволит обеспечить устойчивость их бюджетов», — сказал Мишустин.