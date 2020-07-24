Москва, 24 июля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В экономике РФ складывается ситуация, которая называется «рецессионный разрыв». Об этом 24 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ во II квартале 2020 года в России индекс потребительской уверенности (ИПУ) граждан упал до отметки минус 30%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Люди, не понимая, что будет дальше, начинают формировать свои резервы, вводить более жёсткие личные бюджетные правила, ограничивать контактные виды экономической деятельности, тем самым ещё больше ограничивая предъявляемый спрос, — сказала Лебединская. — Уровень тревожности усугубляет лето, когда для большинства «контактных» видов деятельности наступает низкий сезон. Снижение совокупного спроса снижает и индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ, который в мае 2020 года вырос до 35,9 пункта против 12,2 пункта в апреле. Положительная динамика всё равно недостаточна, чтобы констатировать оживление (для этого необходимо, чтобы значение индекса было выше 50 пп.), но она есть».

По словам Лебединской, сейчас складывается ситуация, которая в экономике называется «рецессионный разрыв», то есть формируется некая дельта между потенциальным и реальным спросом, а сбережения, соответствующие уровню полной занятости, превышают потребности в инвестировании.

«В этой ситуации текущие расходы на товары и услуги низкие, ведь население предпочитает большую часть расходов сберегать. Это сопровождается спадом промышленного производства и снижением уровня занятости, и впоследствии с учетом эффекта мультипликатора приведёт к тому, что сокращение занятости в той или иной сфере производства повлечёт за собой вторичное и последующее сокращение занятости и доходов в экономике», — пояснила экономист.

Единственный выход, по ее мнению, это стимулирование совокупного спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности (ИПУ) граждан упал на 19%.