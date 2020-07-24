Красноярск, 24 июля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в минлесхозе края.

Василий Поленов. Горелый лес. 1881

Режим ЧС в лесах в Красноярском крае ввели 2 июля. По состоянию на 24 июля в регионе зарегистрировано два лесных пожара на площади 10 га в Кежемском районе.

По мнению властей края, лесопожарная обстановка стабилизировалась. В связи с этим было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах. Также учитывались метеорологические прогнозы.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субъектам дополнительных средств на авиационный мониторинг и тушение лесных пожаров. Красноярскому краю выделено свыше 400 млн рублей.