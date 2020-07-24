Тверь, 24 июля, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Новый пешеходный мост через реку Дойбица открыт в Конаковском районе Тверской области 24 июля. Церемония открытия состоялась с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени и руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Пешеходный мост был построен в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово».

Пресс-служба правительства Тверской области Новый пешеходный мост через реку Дойбица

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова

"Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что наша область всегда будет гостеприимной для всех, кто решил к нам приехать», — сказал Игорь Руденя.

«На три года у нас заложено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей по программе, обеспечивающей строительство инфраструктуры — дорог, мостов. В ее рамках мы и открыли мост через Дойбицу», — добавила Зарина Догузова.

Мост был возведён ровно за год, он имеет пять пролётов, его длина более 145 метров, а ширина — 2,5 метра. Пролётные строения сделаны из композитных материалов, установлены освещение и перильное ограждение. Тротуары на подходах к мосту выполнены из брусчатки, покрытие на мосту обеспечит беспрепятственное движение маломобильных людей. Строительство моста обошлось бюджету региона в 200 млн рублей. На мост подрядчик даёт гарантию в десять лет.

«Волжское море» входит в число крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. Общий объём бюджетных инвестиций составит 1 млрд 852 млн рублей, объём внебюджетных ассигнований — более 6 млрд рублей. Его основным объектом станет уникальный туристический транспортно-логистический узел на территории Завидово, аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел будет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово будет создан всесезонный комплекс отдыха с аквапарком и гостиницами. Ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам развития кластера «Волжское море» ожидаются в сумме не менее 300 млн рублей.

В рамках заключенного соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительством Тверской области планируется создание обеспечивающей инфраструктуры рекреационного кластера «Волжское море». В числе таких объектов станция водоподготовки и водозаборный узел близ деревни Шоша Конаковского района для обеспечения водой новых объектов туристической инфраструктуры. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 45 млн рублей.