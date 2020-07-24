Москва, 24 июля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Правительство РФ временно вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Об этом 24 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница в Крыму

«Правительство также вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, в течение двух месяцев с момента публикации документа туристические операторы обязаны либо вернуть деньги за поездку, либо назначить новую.

Так же должны действовать и гостиницы при отказе от брони.