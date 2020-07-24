Минск, 24 июля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Участвовавший в президентской кампании в Белоруссии Валерий Цепкало уехал в Россию. Об этом 24 июля сообщила его супруга Вероника Цепкало.

Скриншот страницы социальной сети Facebook @valerytsepkalo Валерий Цепкало

По ее словам, он покинул Белоруссию после того, как узнал о готовящемся аресте. Кроме того, оппозиционер забрал с собой в Москву детей в связи с появлением угрозы не только его ареста, но и лишения Вероники Цепкало родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно белорусскому избирательному кодексу, для регистрации кандидатом в президенты необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей.

Инициативная группа Валерия Цепкало собрала более 200 тыс. подписей, из которых передала в Центризбирком 160 тысяч. Глава комиссии Лидия Ермошина (назначена на должность главой государства Александром Лукашенко) заявила 14 июля, что достоверными из этого количества являются только 80 тыс. подписей.

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