24 июля проходит очередная пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров. Она расскажет о новых решениях в сфере денежно-кредитной политики, а также представит обновлённый прогноз Банка России по макроэкономической ситуации в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

13:41 24.07.2020 Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта — до нового исторического минимума в 4,25%. Читайте далее: Банк России снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

14:37 24.07.2020 Выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции. cbr.ru

15:06 24.07.2020 Центральный банк рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Набиуллина допустила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

15:09 24.07.2020 Снижение экономической активности в России создаёт предпосылки для отклонения инфляции ниже целевого уровня в 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Набиуллина предрекла дальнейшее снижение инфляции в России

15:12 24.07.2020 Восстановление экономики России может произойти не ранее конца 2021 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Набиуллина: восстановление экономики РФ займёт более полутора лет

15:17 24.07.2020 После усиления в марте и апреле инфляционное давление в экономике России вновь стало снижаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Инфляционное давление в экономике России вновь снижается — Набиуллина

15:23 24.07.2020 Центральный банк России не изменил своих ожиданий по динамике ВВП России в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Действие ограничений оказалось продолжительнее, чем ожидали — Набиуллина

15:26 24.07.2020 Экономический спад в России составил 4,5−5,5% в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Набиуллина спрогнозировала снижение ВВП России по итогам 2020 года

15:28 24.07.2020 В подавляющем большинстве российских банков нет отделов, которые занимались бы проектным финансированием, считает экономист Михаил Хазин. Читайте также: Малому и среднему бизнесу в РФ ключевая ставка неинтересна — Хазин

15:30 24.07.2020 Основной вклад в снижение ВВП России в 2020 году внесёт падение внешнего спроса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Набиуллина спрогнозировала падение экспорта на 13−15%

15:33 24.07.2020 Решение Банка России понизить ключевую ставку можно рассматривать скорее как имиджевый ход, нежели экономический, считает экономист Михаил Хазин. Подробности в материале: В РФ понизили ставку, чтобы ослабить атаку на руководство ЦБ — Хазин

15:35 24.07.2020 Реальный экономический рост в 2021 году останется в России всё ещё ниже потенциального. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Экономика РФ в 2021 году останется ниже потенциала — Набиуллина

15:42 24.07.2020 Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2022 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Набиуллина сказала, когда ждать стабилизации инфляции около 4%

15:47 24.07.2020 Политика Центрального банка России сделала неинтересным значение ключевой ставки для большей части экономики, полагает экономист Михаил Хазин. Читайте также: Хазин раскритиковал ЦБ РФ за политику «поощрения рейдерских захватов»

15:48 24.07.2020 Кредитование экономики России по итогам 2020 года вырастет на 6−9%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Банк России ждёт рост объёмов кредитования в экономике России

15:54 24.07.2020 Меры финансовой поддержки эффективно сработали и помогли выдержать мощный негативный шок для экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Меры бюджетной политики оперативно поддержали экономику России — Набиуллина

15:57 24.07.2020 Отложенный эффект текущей мягкой денежно-кредитной политики скомпенсирует предстояющую бюджетную консолидацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Набиуллина пояснила необходимость возврата к параметрам бюджетного правила

16:06 24.07.2020 Банк России пересмотрел прогноз по платёжному балансу России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Банк России улучшил прогноз по внешней торговле России

16:17 24.07.2020 Банк России не намерен продавать весь объём валюты в рамках сделки по продаже акций Сбербанка — нераспроданные в рамках сделки средства будут взаимозачтены с отложенными покупками валюты с 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Банк России не будет продавать остаток валюты по сделке с акциями Сбербанка

16:27 24.07.2020 Нейтральная ключевая ставка (оптимальный уровень, отвечающий целевому уровню инфляции) в российской экономике составляет, по оценкам Банка России, в настоящее время 1−2% в реальном выражении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Банк России пересмотрел оценку нейтральной ключевой ставки

16:41 24.07.2020 Альтернатив бюджетному правилу в российской экономике на данный момент нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть. Читайте подробнее: Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть

16:50 24.07.2020 Потребительское кредитование восстанавливается опережающими темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Прогнозы о спаде потребительского кредитования не оправдались — Набиуллина

16:57 24.07.2020 Россия обладает всеми возможностями, чтобы выдержать ограничения, которые могут ввести в отношении неё США в рамках нового пакета санкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Набиуллина прокомментировала возможность введения новых санкций против РФ

17:33 24.07.2020 Евгений Коган: «Для нашей экономики сегодня более важны меры по поддержке бизнеса и населения, улучшение инвестиционного климата и покупательской способности граждан. В этих условиях Центробанк понимает, что более значительное снижение ставки может привести к росту инфляционных ожиданий, поэтому регулятор предпочитает двигаться осторожно, оставляя пространство для маневра». Читайте также: Банк России оставил себе пространство для манёвра — о ключевой ставке

18:09 24.07.2020 Центробанк снижает ключевую ставку, чтобы обеспечить экономическое оживление в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля сообщил экономист Василий Колташов. «Снижение ключевой ставки стало возможным в условиях, когда идет позитивная для рубля волна с мирового рынка. То есть цены на нефть повышаются, остаются выше 40 долларов за баррель. И волна эмиссионных долларов это делает возможным. То есть можно активнее использовать рублёвую эмиссию, чтобы мы перешли к более устойчивому экономическому оживлению», — сказал Колташов. Читайте также: В России люди боятся брать крупные кредиты — экономист

18:26 24.07.2020 Снижение ключевой ставки производится, чтобы обеспечить экономический рост в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов. Однако пока данная мера не решает поставленной задачи. Поэтому властям следует начать применять другие инструменты. Подробности в материале: Экономист: снижение ключевой ставки не даёт роста экономики