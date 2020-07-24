Банк России снизил ключевую ставку — пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта — до нового исторического минимума в 4,25%.
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Центральный банк рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Снижение экономической активности в России создаёт предпосылки для отклонения инфляции ниже целевого уровня в 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Восстановление экономики России может произойти не ранее конца 2021 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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После усиления в марте и апреле инфляционное давление в экономике России вновь стало снижаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Инфляционное давление в экономике России вновь снижается — Набиуллина
Центральный банк России не изменил своих ожиданий по динамике ВВП России в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Экономический спад в России составил 4,5−5,5% в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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В подавляющем большинстве российских банков нет отделов, которые занимались бы проектным финансированием, считает экономист Михаил Хазин.
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Основной вклад в снижение ВВП России в 2020 году внесёт падение внешнего спроса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Решение Банка России понизить ключевую ставку можно рассматривать скорее как имиджевый ход, нежели экономический, считает экономист Михаил Хазин.
Подробности в материале: В РФ понизили ставку, чтобы ослабить атаку на руководство ЦБ — Хазин
Реальный экономический рост в 2021 году останется в России всё ещё ниже потенциального. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Экономика РФ в 2021 году останется ниже потенциала — Набиуллина
Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2022 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина сказала, когда ждать стабилизации инфляции около 4%
Политика Центрального банка России сделала неинтересным значение ключевой ставки для большей части экономики, полагает экономист Михаил Хазин.
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Кредитование экономики России по итогам 2020 года вырастет на 6−9%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Меры финансовой поддержки эффективно сработали и помогли выдержать мощный негативный шок для экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Отложенный эффект текущей мягкой денежно-кредитной политики скомпенсирует предстояющую бюджетную консолидацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Набиуллина пояснила необходимость возврата к параметрам бюджетного правила
Банк России пересмотрел прогноз по платёжному балансу России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Банк России не намерен продавать весь объём валюты в рамках сделки по продаже акций Сбербанка — нераспроданные в рамках сделки средства будут взаимозачтены с отложенными покупками валюты с 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Банк России не будет продавать остаток валюты по сделке с акциями Сбербанка
Нейтральная ключевая ставка (оптимальный уровень, отвечающий целевому уровню инфляции) в российской экономике составляет, по оценкам Банка России, в настоящее время 1−2% в реальном выражении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Банк России пересмотрел оценку нейтральной ключевой ставки
Альтернатив бюджетному правилу в российской экономике на данный момент нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть.
Читайте подробнее: Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть
Потребительское кредитование восстанавливается опережающими темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Россия обладает всеми возможностями, чтобы выдержать ограничения, которые могут ввести в отношении неё США в рамках нового пакета санкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина прокомментировала возможность введения новых санкций против РФ
Евгений Коган: «Для нашей экономики сегодня более важны меры по поддержке бизнеса и населения, улучшение инвестиционного климата и покупательской способности граждан. В этих условиях Центробанк понимает, что более значительное снижение ставки может привести к росту инфляционных ожиданий, поэтому регулятор предпочитает двигаться осторожно, оставляя пространство для маневра».
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Центробанк снижает ключевую ставку, чтобы обеспечить экономическое оживление в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июля сообщил экономист Василий Колташов.
«Снижение ключевой ставки стало возможным в условиях, когда идет позитивная для рубля волна с мирового рынка. То есть цены на нефть повышаются, остаются выше 40 долларов за баррель. И волна эмиссионных долларов это делает возможным. То есть можно активнее использовать рублёвую эмиссию, чтобы мы перешли к более устойчивому экономическому оживлению», — сказал Колташов.
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Снижение ключевой ставки производится, чтобы обеспечить экономический рост в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.
Однако пока данная мера не решает поставленной задачи. Поэтому властям следует начать применять другие инструменты.
Подробности в материале: Экономист: снижение ключевой ставки не даёт роста экономики