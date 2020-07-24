РФ с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами
Москва, 24 июля, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Международное авиационное сообщение с 1 августа будет восстановлено с тремя государствами. Об этом 24 июля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
На борту самолета
По её словам, первыми странами, с кем будет восстановлено авиасообщение, станут Великобритания, Турция и Танзания (остров Занзибар).
Как сообщало ИА REGNUM, авиарейсы будут выполняться из аэропортов четырёх регионов РФ — Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.