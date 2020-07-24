Москва, 24 июля, 2020, 13:33 — ИА Регнум. С 1 августа Россия возобновит международное авиационное сообщение. Об этом 24 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, и при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности», — заявил глава правительства.

По его словам, решение также позволит ускорить возвращение граждан, находящихся за пределами территории страны.

Авиарейсы будут выполняться из аэропортов четырёх регионов РФ — Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.