Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Москва, 24 июля, 2020, 13:33 — ИА Регнум. С 1 августа Россия возобновит международное авиационное сообщение. Об этом 24 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Аэропорт «Домодедово»
«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, и при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности», — заявил глава правительства.
По его словам, решение также позволит ускорить возвращение граждан, находящихся за пределами территории страны.
Авиарейсы будут выполняться из аэропортов четырёх регионов РФ — Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.