Москва, 24 июля, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о запрете никпэков, кроме того, ограничивается употребление электронных сигарет и кальянов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Советский плакат. Не курить!

«Бьем по последствиям», — отметил член Совфеда Валерий Рязанский в ходе дискуссии.

В отношении никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов устанавливаются все запретительные меры, аналогичные уже действующим в отношении табака и табачной продукции: запрет на потребление на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, вводится запрет рекламы, стимулирования продаж и спонсорства. Будет действовать запрет продажи такой продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними. Вводятся ограничения при торговле такой продукцией.

По аналогии с насваем и жевательным табаком (снюсом) устанавливается запрет на розничную и оптовую торговлю пищевой никотинсодержащей продукцией и никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания и нюханья.

Штрафы за нарушения составляют до 300 тыс. рублей.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением отдельных норм, для которых установлен переходный период.

На эту тему в Госдуму было внесено около 15 законопроектов.