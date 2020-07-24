Свыше 16 тысяч калужских школьников прошли обучение финансовой грамотности
Калуга, 24 июля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Калужская область заняла восьмое место в стране по участию школ в образовательном банковском проекте «Онлайн уроки финансовой грамотности», сообщила 24 июля корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
В проекте приняла участие 181 из 318 школ региона. Онлайн-занятия по финансовой грамотности просмотрели 14 организаций среднего и профессионального образования. Школьники и учащиеся учреждений профобразования области прослушали 1134 вебинара с общей аудиторией порядка 16,5 тысяч человек. В онлайн-уроках по финансовой грамотности уже несколько лет принимают участие школы из Калуги, Обнинска и районов Калужской области. Осенняя сессия занятий по финансовой грамотности стартует 17 сентября.