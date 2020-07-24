Село Озёрки, Алтайский край, 24 июля, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Серьезное ДТП произошло сегодня, 24 июля возле села Озёрки Тальменского района Алтайского края. Как сообщает каналbarnaultelegram, пожарный автомобиль ехал на пожар, но на железнодорожном переезде его протаранил поезд.

Цитата из канала barnaultelegram ДТП на железнодорожном переезде возле села Озёрки (Алтайский край)

По сообщению очевидца, в результате ДТП погиб один человек, ещё трое, находящихся в пожарном автомобиле, получили ранения.

В УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что сотрудники ГИБДД выехали на место ДТП для оказания помощи пострадавшим. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.