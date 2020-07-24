Москва, 24 июля, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерала-майора Росгвардии за то, что он лично участвует в координации деятельности силовиков при проведении спецопераций в республике. Так 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, прокомментировал указ Владимира Путина о присвоении Кадырову высокого воинского звания.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о присвоении звания генерал-майора главе Чечни Рамзану Кадырову был подписан 22 июля 2020 года, о чем он сам сообщил на своих страницах в социальных сетях. Поблагодарив президента РФ за оценку его службы на благо Отечества, Кадыров также отметил, что он переведен из структуры МВД в Росгвардию. За этот решение чеченский лидер выразил благодарность директору ФСВНГ РФ, главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову.

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