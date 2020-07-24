Белово, Кемеровская область, 24 июля, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Правоохранители в Кемеровской области начали проверку по факту массовой гибели медоносных пчёл сразу в нескольких районах. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по республике.

Пчелы

Так, в Беловском районе в полицию обратились 11 пасечников, сообщившие о гибели 145 пчелосемей. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1 млн рублей. В Гурьевском районе пчёлы погибли у 13 жителей, три обращения поступило в Крапивинском районе.

К проверке этих случаев полицейские намерены привлечь специалистов профильных организаций и ведомств.

«Образцы погибших насекомых и мед направлены на исследование. По результатам проведенных проверок будут приняты решения в соответствии с законодательством», — отметили в МВД.

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