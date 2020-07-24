Чита, 24 июля, 2020, 12:33 — ИА Регнум. В связи с тем, что для благополучного прохождения осенне-зимнего периода Забайкальскому краю дополнительно требуется 1,1 миллиарда рублей, федеральные власти рассмотрят способы поддержки региона. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, договорённость об этом достигнута сегодня, 24 июля, в ходе совещания федерального штаба по подготовке к осенние-зимнему периоду, которое провёл в Чите министр энергетики России Александр Новак.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Всего у нас 1250 источников теплоснабжения, 2000 километров сетей водоснабжения, 1000 километров водоотведения. Для приведения системы в полную готовность требуется 1,1 миллиарда рублей. Все материалы для обоснования мы представили министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — сказал глава региона.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров заявил, что ведется работа о рассмотрении возможности предоставления средств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак провёл совещание по развитию энергетики и по тарифам в Забайкалье. Регион предлагается включить в перечень субъектов, для которых устанавливаются «особые» условия функционирования оптового и розничного рынков, что позволит значительно снизить тарифы на электроэнергию.

Что касается подготовки к зиме объектов теплоснабжения в Забайкалье, то, по словам губернатора Александра Осипова, эта готовность в настоящее время составляет 91%.