Кострома, 24 июля, 2020, 12:31 — ИА Регнум. У 37 медицинских работников Костромской области коронавирус был выявлен на рабочем месте. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения региона. Данные приведены без учёта медиков, которые не относятся к региональной системе здравоохранения и актуальны на 20 июля. Как ранее сообщало ИА REGNUM в мае костромские власти говорили о 45 инфицированных медспециалистах, включая в их число медиков федеральных структур. Теперь расчет сделан только для сотрудников областных лечебных учреждений.

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«Заражение происходило во время выполнения профессиональных обязанностей при оказании экстренной медицинской помощи пациентам. Диагноз коронавирусной инфекции у данных пациентов был установлен после поступления в медицинскую организацию в ходе дальнейшего обследования», — говорится в официальном ответе Департамента здравоохранения Костромской области.

Больше всего служебных заражений зарегистрировали в Костроме и Буе — 12 и 7 случаев соответственно. Шесть инфицированных врачей выявлено в Шарье, по 4 случая зафиксировали в Нерехте и Мантурово. Ещё 2 медика заразились коронавирусом от пациентов в Солигаличе, аналогичная ситуация произошла в Галиче и в Кологриве. По официальной информации летальных исходов среди медиков, заразившихся SARS-CoV-2 на работе, нет.