Безработица в РФ растет, несмотря на отмену ограничений – экономист
Москва, 24 июля, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Скачок продаж, который в настоящее время наблюдается в РФ, связан с отложенным спросом, и скоро восстановление экономики начнет замедляться, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил Колганов, судя по статистике, продажи в РФ растут, а некоторые магазины, торговые сети во II квартале 2020 года даже демонстрируют прирост. Однако этот скачок, по мнению экономиста, связан с отложенным на период самоизоляции спросом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономистов, гонка властей РФ за фискальными показателями может привести к усилению в России рецессии и реальному снижению собираемости налогов при падении доходов и снижении деловой активности.