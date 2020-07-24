Москва, 24 июля, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Скачок продаж, который в настоящее время наблюдается в РФ, связан с отложенным спросом, и скоро восстановление экономики начнет замедляться, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный в поисках работы

Как пояснил Колганов, судя по статистике, продажи в РФ растут, а некоторые магазины, торговые сети во II квартале 2020 года даже демонстрируют прирост. Однако этот скачок, по мнению экономиста, связан с отложенным на период самоизоляции спросом.

«Он уже останавливает свое действие, и как только прекратятся повышенные расходы, связанные с летними отпусками, то мы увидим замедление этого восстановления, — сказал Колганов. — Каких-то чрезвычайно высоких темпов роста нам ожидать не следует — это факт. Безработица стоит на высоком уровне. И более того, июнь показал рост безработицы по сравнению с маем, несмотря на отмену самоизоляции. Это связано именно с тем, что целый ряд предприятий сферы обслуживания, которые не работали, возобновили свою деятельность, и чтобы уцелеть в условиях резкого падения доходов, им приходится экономить на всём, на чём только можно. В том числе на персонале и на его заработной плате. Людей вынуждают работать за более низкую заработную плату».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономистов, гонка властей РФ за фискальными показателями может привести к усилению в России рецессии и реальному снижению собираемости налогов при падении доходов и снижении деловой активности.