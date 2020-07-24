Москва, 24 июля, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, разрешающий строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для расширения магистралей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

В Совфеде звучали опасения, что разрешение сплошных рубок в зоне Байкала нанесет непоправимый ущерб экологии региона. Однако стремление организовать экономический прорыв перевесило.

«Как можно развивать регион, если не будет инфраструктуры? БАМ, Транссиб — это огромный наш потенциал. И в законе нет страшилок, что кто-то может покуситься на Байкал. Речь идет о конкретном списке объектов магистральных инфраструктурных проектов, которые должны обеспечить рост России, и он будет гласным, и мы сможем его контролировать… Нету другого выхода: или мы будем развиваться, или остановимся в своем развитии», — заверила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории.

Предусматривается и ряд особенностей. Строительство, реконструкция объектов инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий. Перечень таких объектов инфраструктуры устанавливается правительством РФ.