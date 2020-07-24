Калуга, 24 июля, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 24 человек за последние сутки, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Admoblkaluga.ru В калужской больнице скорой медпомощи

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 67 положительных тестов. 1 тыс. 329 человек находятся на лечении, 5 тыс. 682 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (344), в Обнинске (185), в Боровском районе (136), Малоярославецком районе (112), в Жуковском районе (93) и в Козельском районе (70).