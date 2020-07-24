Москва, 24 июля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности вовлечения России в новый альянс против Китая прокомментировал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин:

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«В данном случае американский госсекретарь выдаёт желаемое за действительное. Руководство нашей страны не безумно, тащить Россию в «альянс против Китая» оно не будет. Тем не менее американец говорит об этом. Почему?

Первое объяснение заключается в желании представить в более выигрышном свете международные позиции самих США в условиях, когда отношения с европейскими союзниками они довели до крайне низкого уровня. Волею Дональда Трампа и стоящих за ним сил США вступили в серьёзнейшее обострение отношений с КНР. И это не абстрактное обострение между «демократией» и «недемократией», у этого обострения есть конкретные корни в интересах — экономических, политических, военных. Америка не хочет урегулировать имеющиеся разногласия на взаимоприемлемой основе и, как это у неё бывает, «собирает альянс»… Не понятно только, из кого.

Не могу судить, насколько современный Китай похож на Советский Союз, но Си Цзыньпин точно не Горбачёв. И тем более — не Лигачёв. Китайская история будет развиваться иначе.

На финал советской эпохи больше похожа ситуация в современных США, хотя Дональд Трамп тоже, конечно, не Горбачёв. Но до Си Цзыньпина ему далеко.

Что же касается нашей страны, то категориями подгонки других стран под американские лекала мы с 1990-х годов не руководствуемся. Да и тогда полностью навязать такую парадигму поведения Америка России не смогла. Я бы посоветовал США тоже от неё отойти и капитально заняться собой. Такая возможность ещё есть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мнение о том, что наступило время для вовлечения России в новый альянс против Китая, госсекретарь США Майк Помпео высказал во время выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде, которое транслировалось в Twitter Госдепартамента.