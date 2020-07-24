Москва, 24 июля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассчитывает на то, что накал страстей вокруг итогов ЕГЭ по химии спадет после получения результатов школьниками, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

«Результат химии абсолютно аналогичный результату прошлого года и полностью совпадает — небольшая есть корреляция с результатом 18-го года. Надо дождаться окончательных результатов, школьники получат результаты, думаю, эта ситуация спадет», — заявил Кравцов в Совфеде.

Ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал отменить итоги ЕГЭ 2020 года по химии из-за олимпиадного уровня заданий.