Москва, 24 июля, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Схимонах Сергий (Николай Романов) официально лишён сана священника. Решение епархиального суда утвердил патриарх Кирилл, сообщает портал Московской патриархии.

Артур Савин ИА Красная Весна Схимонах Сергий

Решение епархиального суда было вынесено 3 июля. Патриарх постановил извергнуть Сергия из сана.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Романов был лишён сана за нарушение предписаний правящего архиерея. Также в выступлениях бывшего схиигумена суд нашёл факты лжи и клеветы.