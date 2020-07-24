Кострома, 24 июля, 2020, 11:01 — ИА Регнум. По официальным данным на 24 июля в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 12 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 2040 заражённых, из них выздоровели 1425 человек или 70%. В стационарах находятся 58 человек, 531 пациент проходит лечение амбулаторно.

Таким образом в регионе имеется 589 активных носителей коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и 26 умерших). Новых летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано.