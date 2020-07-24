Ярославль, 24 июля, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Ярославской области COVID-19 привел к смерти еще одного пациента. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За последние сутки в регионе коронавирус выявлен еще у 41 человека. Общее количество зараженных составило 5760 человек, выздоровевших — 5133.

Всего по официальным данным за время пандемии в Ярославской области от COVID-19 умерли 25 человек.